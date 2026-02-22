Herido un motorista de 69 años tras sufrir una caída en San Martín de Unx

Archivo - Una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 69 años ha resultado herido este domingo por la tarde tras sufrir una caída a la altura del kilómetro 49,3 de la carretera NA-132, en el término municipal de San Martín de Unx.

El aviso del accidente se ha recibido a las 14.09 horas y se han movilizado al lugar de los hechos los bomberos de Tafalla, un equipo médico, una ambulancia convencional y la Policía Foral.

El hombre herido, de 69 años, ha sufrido un traumatismo en extremidad inferior de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.