Herido un motorista en un accidente en Abaurrea Alta

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 35 años ha resultado herido con pronóstico reservado este sábado tras sufrir una salida de vía en el punto kilométrico 20,2 de la NA-140, en el término de Abaurrea Alta.

El aviso del accidente vial se ha recibido a las 12.00 horas y se han movilizado los bomberos de Burguete, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico de Ezcároz, la Policía Foral y la Guardia Civil, que se enarga de instruir las diligencias del suceso.

El conductor de la moto, un varón de 35 años, ha sufrido un traumatismo en la espalda de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.