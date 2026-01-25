Herido un motorista al sufrir una caída en Caparroso

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 53 años ha resultado herido este domingo tras sufrir una caída a la altura del kilómetro 9 de la NA-128, en el término municipal de Caparroso.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente vial a las 10.34 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia convencional y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a un varón de 53 años con una posible fractura de tobillo.