Herido muy grave un hombre de 59 años tras sufrir un accidente con un motocultor en Barásoain

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años resultó herido muy grave la tarde de este domingo tras sufrir un accidente con un motocultor en Barásoain, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 recibió el aviso del siniestro a las 18.57 horas del domingo y movilizó al lugar de los hechos efectivos de bomberos del parque de Tafalla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se produjo en una huerta situada en el término municipal de Barásoain, en el paraje el Restaño, cuando un varón de 59 años que trabajaba con un motocultor quedó atrapado por la máquina.

Tras ser liberado por los bomberos, el hombre fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado con politraumatismos con pronóstico muy grave.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.