Herido un niño de nueve años tras ser atropellado en Pamplona

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un niño de nueve años ha resultado heridos este sábado al mediodía tras ser atropellado por un vehículo a la altura de número 1 de la calle Ansoáin, en Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 12.55 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y la Policía Municipal.

El menor ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado y ha sido trasladado en la ambulancia SVA al Hospital Universitario de Navarra.