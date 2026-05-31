Herido en una salida de vía en Cabredo

Archivo - El herido fue trasladado al Hospital Universitario de Álava - Txagorritxu. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 25 años resultó herido con pronóstico reservado este sábado por la noche tras sufrir una salida de vía con su coche a la altura del punto kilométrico 17,5 de la NA-7200, en el término de Cabredo.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente vial a las 23.19 horas del sábado. Se solicitó el apoyo de SOS Deiak por proximidad que desplazó hasta el lugar a los bomberos de Santa Cruz de Campezo y una ambulancia de Soporte Vital Básico. También acudieron agentes de la Policía Foral.

El herido, un varón de 25 años, sufrió politraumatismos de pronóstico reservado y fue trasladad en la ambulancia al Hospital Universitario de Álava - Txagorritxu.