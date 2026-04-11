Herido en una salida de vía en Olite

Archivo - Una ambulancia. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 31 años resultó herido este viernes tras sufrir una salida de vía con su vehículo en el Camino de Santa Brígida, camino del camping de Olite.

El aviso del siniestro vial se recibió a las 23.48 horas y hasta el lugar se desplazaro los bomberos de Tafalla, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El conductor y único ocupante del vehículó sufrió una herida en la cabeza de pronóstico reservado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.