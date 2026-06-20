Herido en una salida de vía en Peralta

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una salida de vía con su vehículo en el punto kilométrico 16,9 de la NA-115, en el término municipal de Peralta.

El aviso del accidente vial se ha recibido a las 11.06 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Peralta, una ambuancia de Soporte Vital Básico y la Polcía Foral.

El herido, un hombre de 56 años, ha sufrido policontusiones de pronóstico reservado y ha sido trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.