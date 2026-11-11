Herido al sufrir una salida de vía en Cárcar

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor y único ocupante de un vehículo, un hombre de 54 años, ha resultado herido este miércoles tras sufrir una salida de vía a la altura del punto kilométrico 28 de la NA-122, en el término municipal de Cárcar.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 13.36 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Lodosa, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico de Cárcar y la Guardia Civil.

El herido, un varón de 54 años, ha sufrido una contusión en la espalda con pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella.