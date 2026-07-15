Herido tras sufrir una salida de vía en Falces

Coche volcado tras el accidente de tráfico en Falces. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha resultado herido este miércoles por la mañana tras sufrir una salida de vía con su vehículo a la altura del punto kilométrico 36,3 de la NA-6100, en el término municipal de Funes.

Hasta el lugar del siniestro vial se han movilizado los bomberos de Peralta, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Guardia Civil.

El herido, un hombre de 42 años, ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado y ha sido trasladado en la ambulancia la centro de salud de Peralta.