Herido un trabajador de 27 años al sufrir una electrocución en Artajona

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 27 años ha resultado herido este martes en Artajona al sufrir una electrocución, sin lesiones aparentes, según han informado desde los servicios de emergencias.

El aviso del accidente laboral se ha recibido a las 13.27 horas y han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.

El trabajador ha acudido inicialmente al consultorio de Artajona propios medios, y posteriormente ha sido traslado al Hospital Universitario de Navarra en ambulancia para descartar lesiones no visibles.