Herido un trabajador de 47 años al caerle encima un dispositivo mecánico en un taller de Alsasua

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha resultado herido este martes en un taller de maquinaria ubicado en el Polígono Ondarria de Alsasua al caerle encima un polipasto -dispositivo mecánico compuesto por poleas utilizado para levantar y mover cargas-.

Según han informado desde el Gobierno foral, el accidente ha tenido lugar a las 06.58 horas. El trabajador herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con trauma en la espalda y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Alsasua, equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Foral.