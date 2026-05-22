Herido un trabajador de 48 años al ser atropellado por una carretilla en una empresa en el polígono Agustinos

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 48 años ha resultado herido este viernes en una empresa de automoción del polígono Agustinos, en Berrioplano, al ser atropellado por una carretilla que estaba dando marcha atrás.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente laboral se ha recibido a las 12.30 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con politrauma y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos del parque de Trinitarios, una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Foral.