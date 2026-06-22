Herido un varón de 29 años en un accidente de tráfico en Marcilla

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 29 años ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en Marcilla, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 5.40 horas en el kilómetro 7.6 de la carretera NA-660, donde se ha producido una colisión por alcance de dos vehículos. Como consecuencia, un varón de 29 años ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con contusión en la espalda.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Peralta, una ambulancia SVA y agentes de la Policía Foral.