Herido un varón de 51 años en un accidente de tráfico en Santacara

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 51 años ha resultado herido este martes al sufrir un accidente de tráfico en Santacara, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 10.17 horas en el kilómetro 26,9 de la carretera NA-128, donde un vehículo se ha salido de la vía y ha volcado. Como consecuencia, un varón de 51 años ha resultado herido con posible fractura de extremidad inferior y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de Tafalla, un equipo médico, una ambulancia SVB así como agentes de la Guardia Civil.