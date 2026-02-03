Herido un varón de 51 años al volcar un camión en Carcastillo

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 51 años ha resultado herido este martes en un accidente de tráfico ocurrido en el término de Carcastillo, según ha informado Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 9.30 horas en el kilómetro 40 de la carretera NA-128, en Carcastillo, donde ha volcado un camión. Como consecuencia, un varón de 51 años ha resultado herido con policontusiones y ha sido trasladado a la Clínica de la Universidad de Navarra.

La carretera ha quedado cortada y ha sido regulado el tráfico por agentes de la Policía Foral. Al lugar del accidente se han desplazado además bomberos de Tafalla, una ambulancia SVB así como un equipo médico.