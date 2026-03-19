Herido un varón de 67 años al caer desde un andamio en un accidente doméstico en Falces

PAMPLONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 67 años ha resultado herido este jueves en Falces al sufrir un accidente doméstico y caer desde un andamio, de una altura aproximada de dos metros, según han informado de Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 13.55 horas cuando un varón de 67 años ha caído desde un andamio. Ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con traumatismo craneoencefálico y pronóstico reservado.

Al lugar se han desplazado un equipo médico de Peralta, una ambulancia SVB, un helicóptero medicalizado y agentes de la Policía Foral.