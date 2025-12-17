Herido un varón de 76 años en una salida de vía con vueltas de campana en Tudela

Imagen del suceso - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 76 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir una salida de vía con vueltas de campana en la A-68 en sentido Pamplona, a la altura de Tudela.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 96, se ha recibido a las 16.07 horas.

El herido, uno de los dos ocupantes del vehículo, ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con policontusiones y su pronóstico es reservado. Al quedar atrapado ha sido liberado por los bomberos. La otra persona no ha requerido traslado.

Han sido movilizados bomberos de Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.