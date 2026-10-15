Heridos dos ciclistas tras sufrir una caída mientras circulaban en grupo en Odieta

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PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos ciclistas de 62 y 75 años han resultado heridos este jueves tras sufrir una caída mientras circulaban en un grupo por la carretera NA-4100, en Guelbenzu (Odieta).

Los dos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra con pronóstico reservado. Se trata de un hombre de 75 años que ha sufrido traumatismo craneoencefálico y erosiones, y otro hombre de 62 años que ha sufrido una contusión costal, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 15,2 de la citada carretera. El aviso se ha dado a las 10.30 horas. Al lugar han acudido equipo médico de Larraintzar, ambulancia de soporte vital avanzado, ambulancia de soporte vital básico y Guardia Civil.