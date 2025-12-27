Heridos dos peatones en sendos atropellos en Murchante y Azagra

PAMPLONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, uno de ellos un menor de 14 años, resultaron heridos este viernes por la tarde en sendos atropellos que tuvieron lugar en las localidades de Murchante y Azagra.

El primero de ellos se produjo a las 19.44 horas a la altura del número 1 de la calle Escuelas de Murchante. Un menor de 14 años fue atropellado por un coche, sufriendo abrasiones en la rodilla de carácter leve. Fue trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Hasta el lugar del accidente se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico y agentes de la Policía Foral.

Prácticamente al mismo tiempo, a las 19.45 horas, un varón de 23 años sufría un atropello a la altura del punto kilométrico 47,8 de la NA-134, en el término municipal de Azagra. Fue trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella con una contusión en pelvis y antebrazo de pronóstico leve.

Hasta el lugar del accidente se movilizaron los bomberos del parque de Peralta, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico de San Adrián y la Policía Foral.