Heridos un hombre de 60 años y una mujer de 61 tras salirse de la vía y chocar con una farola en Aranguren

Archivo - Fachada del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - MIGUEL OSES - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años y una mujer de 61 han resultado heridos tras salirse de la vía con su vehículo y chocar contra una farola a las 21.00 horas de este viernes en la calle A, 66, de Mutilva (Aranguren) cerca del polígono industrial.

Ambos han sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra. Hasta el lugar del accidente se han movilizado los bomberos de Cordovilla, una ambulancia con soporte vital básico, la Policía Municipal y la Policía Foral, según ha informado Emergencias de Navarra.