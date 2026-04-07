Heridos una mujer y dos menores, de 11 y 15 años, tras una salida de vía en Bardenas Reales

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas la noche del lunes tras sufrir una salida de vía y volcar en la carretera N-121 (Pamplona-Tudela), en Bardenas Reales.

Los servicios de emergencia han trasladado a las tres personas al Hospital Reina Sofía de Tudela. Se trata de una mujer de 50 años que sufre un trauma torácico con pronóstico reservado; un niño de 11 años con traumatismo en extremidad superior, con pronóstico leve; y una niña de 15 años que sufre una contusión cervical, también con pronóstico leve.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 22.10 horas del lunes y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Peralta, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de Tráfico de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido cuando el vehículo, en el que viajaban tres ocupantes, ha sufrido una salida de vía y ha volcado a la altura del punto kilométrico 65,2 de la carretera N-121, en Bardenas Reales. Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.