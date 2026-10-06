Un hombre de 40 años, herido en un accidente de tráfico en Cintruénigo

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años ha resultado herido este martes en un accidente de tráfico ocurrido en Cintruénigo, según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar a las 10.40 horas en el kilómetro 96,5 de la carretera N-113, donde se ha produción un colisión frontolateral entre coche y camión. Como consecuencia, un hombre de 40 años ha sufrido traumatismo en codo y traumatismo craneoencefálico y ha sido trasladado al hospital Reina Sofía de Tudela.

Al lugar se han desplazado efectivos de bomberos del parque de Tudela, una ambulancia SVA, equipo médico de Cintruénigo y agentes de la Guardia Civil.