Un hombre de 59 años resulta herido tras caer al suelo mientras practicaba ciclismo en Eugi

Archivo - El Servicio de Bomberos del Gobierno de Navarra incorpora una nueva ambulancia de soporte vital avanzado. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha resultado herido este viernes tras caer al suelo mientras practicaba ciclismo en la pista forestal cerca del embalse de Eugi, según ha informado Emergencias Navarra.

El varón ha sido trasladado con múltiples contusiones al centro hospitalario en ambulancia SVB y con la asistencia de la Policía Foral.