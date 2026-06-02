Homenaje del PSN de Pamplona a Aurea Jaso, "militante histórica" y "trabajadora incansable en el ámbito de la memoria"

Homenaje del PSN de Pamplona a Aurea Jaso en la primera edición de los Premios Gregorio Angulo - EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSN de Pamplona ha celebrado este martes la primera edición de los Premios Gregorio Angulo, que han reconocido la trayectoria de Aurea Jaso, una "militante histórica" socialista y "trabajadora incansable en el ámbito de la memoria".

Al acto, celebrado en la calle Compañía, donde vivió Gregorio Angulo, han asistido, entre otros, la secretaria general del PSN, María Chivite; la secretaria de Organización del PSN, Esther Iso; el secretario de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza; y la secretaria general de la Agrupación Socialista de Pamplona, Marina Curiel.

Posteriormente, se han trasladado al domicilio de la homenajeada para hacerle entrega de una placa conmemorativa en homenaje a su "compromiso" y su "representación de los valores socialistas".

En su intervención, Chivite ha destacado "lo acertado del nombre" de los premios, Gregorio Angulo, "uno de los fundadores de nuestro partido y también de nuestro sindicato hermano, de la UGT". Además, ha destacado la importancia de "reconocer el trabajo de nuestra militancia, que sigue reivindicando, y creo que al menos con la misma intensidad que se hizo en su momento, esos valores tan importantes que defiende el Partido Socialista de igualdad, de justicia social".

"En este mundo, en estos momentos de individualismo, creo que tenemos que seguir trabajando por reivindicar esos valores y reconocer el trabajo de nuestra militancia", ha añadido, tras remarcar la importancia de "seguir trabajando en el ámbito de la convivencia, como están haciendo también" en el grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona.

De Jaso ha destacado que es "una militante histórica, trabajadora incansable en el ámbito de la memoria", y ha considerado "importante" reconocer "la labor de nuestra militancia, que es nuestro mayor valor como Partido Socialista".

Por su parte, Curiel ha explicado que estos premios se celebran en "una fecha tan señalada" como es el día que fusilaron a Gregorio Angulo en el año 1937. "Él fue una persona muy importante para el Partido Socialista y para la Agrupación Socialista, porque fue uno de los fundadores de la Agrupación Socialista y una persona que representa esos valores de libertad, de igualdad y de justicia social", ha apuntado.

Curiel también ha destacado la importancia de reconocer "a nuestros militantes, que desde la cercanía, desde la discreción, representan ese orgullo socialista que tenemos muy presente, ese trabajar por la democracia".

Según ha apuntado, "los que estamos representando los valores socialistas en las instituciones tenemos muy claro" que la expresión 'memoria democrática' "tiene que ser muy fiel en nuestro trabajo y en el día a día". En este sentido, ha señalado que "esa frase que siempre utilizamos, que es 'saber lo que pasó para que no vuelva a ocurrir', hoy de nuevo cobra sentido".