El Hospital García Orcoyen de Estella estrena nuevas Urgencias

Visita a las nuevas Urgencias del Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha visitado este viernes las nuevas Urgencias del Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra, una obra que ha supuesto la reforma de este servicio que cubre la atención urgente de más de 63.800 personas del Área de Salud de Estella.

En la visita también han participado la gerente del área, Marimar Paternain, el jefe de la sección de Urgencias, Ignacio Pérez Litago, el responsable de Enfermería, Javier Azanza, antiguos responsables de urgencias y parte del equipo directivo de Estella-Lizarra y del Servicio Navarro de Salud-Osasunbiea.

Todos ellos han recorrido el nuevo servicio, "que ha supuesto una gran mejora, tanto para los profesionales, ya que cuentan con más espacio para zonas de trabajo, almacenaje, lencería, etc., como para los pacientes, que ganan en accesibilidad y confort, tanto para los de edad adulta como pediátricos".

"Esta obra, con una inversión de más de 6,4 millones de euros entre la reforma que hemos visitado hoy y la nueva UCI que presentaremos a principios de 2027, sigue reafirmando el compromiso del Gobierno de Navarra por la modernización y adaptación de los hospitales comarcales de la comunidad, para seguir apostando por la proximidad, la sanidad pública, la seguridad y la calidad de nuestros servicios", ha afirmado el consejero Domínguez tras la visita.

"Mi agradecimiento a todo el equipo del servicio de Urgencias por su compromiso con la sanidad pública, por su entrega con los y las pacientes y por elegir desarrollar su carrera profesional en un hospital comarcal como este, donde la cercanía con el paciente es la base de su excelencia", ha concluido.

En 2025, el servicio de Urgencias del García Orcoyen realizó 28.174 atenciones a 25.352 pacientes distintos, lo que supone una media de atenciones diarias de 77,2. De ellas, 4.859 son a pacientes de edad pediátrica (0-14 años). En lo que va de 2026 se han atendido 11.154 pacientes, datos "algo inferiores" a los del año pasado a estas alturas del año.

Para ello, el García Orcoyen cuenta con una plantilla en el servicio de Urgencias de 18 médicos adjuntos, 2 contratos médicos estructurales, 24 personal enfermería, 13 TCAE, 8 celadores y personal de administración.

LA OBRA: URGENCIAS Y UCI

La obra realizada en el Hospital García Orcoyen contempla dos fases: la reforma y ampliación del servicio de Urgencias, presentadas este viernes, y la nueva UCI, que se presentará a inicios del próximo año.

El edificio de Urgencias cuenta con salas para triaje, sala de críticos (para dos pacientes), sala de patologías I, sala de patologías II, sala de patologías III, sala de traumatología, sala de especialidades, sala polivalente, sala espera de resultados, consulta de pediatría, control de enfermería, sala de médicos (6 puestos) y los correspondientes locales de información, admisión, salas de espera, aseos, vertederos, almacenes, cuartos de instalaciones y pasillos.

El presupuesto de este proyecto es de 6.450.541,38 euro (6.307.186,63 euros para la obra y 143.354,75 euro para la dirección y coordinación de la misma).