El Hospital Reina Sofía de Tudela celebra una jornada de participación con pacientes, familiares y asociaciones

I Jornada de participación del paciente del Área de Salud de Tudela - SNS-HOSPITAL REINA SOFÍA – ÁREA DE SALUD DE TUDELA

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Reina Sofía de Tudela, dentro del marco de celebración de su 40º aniversario, acoge este viernes la I Jornada de Participación de pacientes, familiares y asociaciones que lleva por título 'Experiencias compartidas'.

Dicha jornada, que ha sido inaugurada por el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, "pone en valor una de las fortalezas del Área de Salud de Tudela (AST), que es su compromiso y colaboración con entidades, asociaciones y pacientes".

El objetivo fundamental de esta iniciativa, a la que han asistido alrededor de un centenar de personas, es "escuchar, compartir y poner en valor las experiencias de todos los agentes implicados en el proceso asistencial, fomentando el diálogo y generando oportunidades de mejora conjunta".

El consejero de Salud ha defendido "la participación activa de pacientes, familiares, profesionales sanitarios, asociaciones y entidades locales como un pilar esencial para avanzar hacia sistemas de salud más eficientes, cercanos y adaptados a las necesidades reales de la ciudadanía".

"Uno de los grandes retos de los sistemas sanitarios es precisamente evitar que esa participación sea únicamente testimonial", ha señalado incidiendo, además, en que "no es sólo algo deseado sino un derecho y una pieza clave para mejorar nuestro sistema de salud".

"La experiencia del paciente nos permite identificar aspectos que, muchas veces, no son visibles desde la organización. Aspectos intangibles pero que pueden determinar que la asistencia sea buena, mala, aceptable o excelente. Esa experiencia nos hace mejorar la comunicación revisar circuitos y humanizar los procesos", ha apuntado.

La jornada se celebra, además, en un "momento estratégico" para el sistema sanitario navarro, coincidiendo con la tramitación del Anteproyecto de Ley Foral de salud, que, "por primera vez, incorpora un marco articulado de participación ciudadana en salud con rango normativo".

El Área de Salud de Tudela "refuerza así su compromiso con modelos más humanizados y participativos que cuenten con la experiencia de pacientes". "Los mejores avances no son sólo tecnológicos o asistenciales, son aquellos que nos permiten estar más cerca de las personas y esa es, precisamente, la esencia de la jornada que hoy inauguramos", ha apuntado la gerente del Área de Salud de Tudela, Ana Campillo.

"La mejor sanidad no es la que construye una organización por sí sola, es la que somos capaces de construir entre todos; pacientes, familias, asociaciones, profesionales e instituciones", ha añadido.

PONENTES

El programa de actos ha incorporado profesionales "de dilatada experiencia" provenientes de otras comunidades autónomas. Es el caso de la secretaria de Atención Sanitaria y Participación del Departamento de Salud del Gobierno de Cataluña, Gloria Gálvez Hernando, encargada de la ponencia marco sobre los retos de una participación efectiva.

Asimismo, la primera mesa dialogada ha contado con la asistencia de Iñaki Lorente Armendáriz, patrono de la Fundación HUMANS y con Manuel Arellano Armisen, vicepresidente de la Plataforma de Organización de Pacientes POP, y ha sido moderada por el jefe del Servicio de Atención a la ciudadanía y apoyo a la gestión, Santiago Urmeneta Aguilar.

La experiencia de pacientes y familiares del Área de Salud de Tudela ha constituido el eje central de la segunda mesa redonda dialogada, moderada por una de las representantes de la Mesa de participación de Asociaciones y Entidades del área.

MESA DE PARTICIPACIÓN DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE SALUD DEL AST

Creada en febrero de 2025, esta mesa cuenta con 25 agrupaciones y "ha supuesto un hito en generar marcos estables de participación". Representa un "salto cualitativo, ya que aterriza en un espacio continuo de diálogo entre ciudadanía y sistema sanitario, en el marco de la Estrategia de Humanización del Sistema Sanitario de Navarra".

La iniciativa surgió con el propósito de "mejorar la calidad de atención sanitaria y contar con una estructura clave de participación ciudadana que permita incorporar las voces de pacientes y de sus familias en los procesos asistenciales, logrando así incrementar la calidad y la humanización de los servicios sanitarios".