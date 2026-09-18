El Hospital Reina Sofía de Tudela incorpora un aula hospitalaria en la planta materno-infantil

Garbiñe Ruiz Arriazu, pedagoga terapéutica, en el aula de atención educativa del Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gracias al trabajo conjunto del departamento de Salud y Educación del Gobierno de Navarra, el Hospital Reina Sofía (HRS) de Tudela dispondrá, en su planta materno-infantil, de un aula hospitalaria de atención educativa para niños de 3 a 16 años ingresados en el centro.

Este nuevo punto de atención educativa se suma a los otros tres de los que dispone Navarra dentro del Programa de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria del Centro de Recursos para la Equidad Educativa de Navarra (CREENA) dependiente del departamento de Educación (el aula hospitalaria del área Materno-Infantil del Hospital Universitario de Navarra (HUN), en Pamplona, el aula hospitalaria de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil del HUN y el Centro de Día infanto-juvenil de la Txantrea). La del HRS será por tanto la cuarta aula de la Comunidad foral y estará atendida por una profesora de pedagogía terapéutica.

El objetivo de este recurso es garantizar el derecho a la educación de los niños ingresados. El equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria del CREENA tiene como finalidad atender al alumnado que por motivos de salud física o mental acreditada por prescripción facultativa no puede acudir a su centro educativo de referencia. Se compensa así, en la medida de lo posible, los efectos que puede ocasionar la no asistencia al centro y posibilita un ambiente lo más normalizado posible tanto al alumnado como a sus familias.

El programa está conformado por tres ámbitos de actuación: la atención educativa hospitalaria, la atención educativa hospitalaria en Salud Mental y la Atención Educativa Domiciliaria. Una actividad pedagógica que atiende necesidades curriculares, emocionales y sociales, fomentando la interacción con sus iguales y con el medio hospitalario. Durante estos días, el equipo encargado de la apertura del aula del hospital de Tudela ultima los detalles para su puesta en marcha.

UN APOYO PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS DE LA HOSPITALIZACIÓN

Se trata de un servicio concebido para ofertar a todas las familias de los niños hospitalizados en edad escolar y tiene carácter voluntario. El aula permite minimizar el impacto que les pueda generar la hospitalización.

El funcionamiento en el hospital de Tudela será similar al del resto de aulas de este tipo. Cada día la responsable recogerá un listado de menores ingresados y realizará una visita para presentar el recurso educativo a los nuevos. En el caso de acceder a este recurso y si tienen permiso del personal sanitario, podrán acudir al aula que se instalará en el cuarto de juegos de la 4ª planta. En caso de no poder desplazarse recibirían atención en su propia habitación.

Este tipo de intervención educativa exige a quienes la dirigen una enorme capacidad de adaptación, ya que la asistencia a la misma dependerá del estado de salud, evolución y actuaciones del personal sanitario.

El programa de apoyo a niños enfermos se fundamenta en la carta aprobada por la Asamblea General de la Asociación HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe), en el año 2000, que recoge los principales derechos de este grupo de menores.

La atención educativa en el ámbito hospitalario es un área más de la atención que el departamento de Educación garantiza al alumnado que por diversos motivos debe permanecer alejado de los centros educativos. Se trata de la atención domiciliaria, una modalidad educativa que atendió en el curso 2025-2026 a un total de 74 alumnos de centros educativos públicos y concertados de Navarra. Esa cifra supuso un aumento de la demanda de este servicio respecto a los 57 casos atendidos en el curso 2024-2025. Por etapas, se atendió a 7 estudiantes de Educación Infantil, 12 de Primaria y 55 de Secundaria y Bachillerato.