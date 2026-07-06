El Hospital Reina Sofía de Tudela se somete a una auditoria para ser reconocido en asistencia al nacimiento y lactancia

El Hospital Reina Sofía de Tudela se somete a una auditoria para ser reconocido en atención perinatal. - ÁREA DE SALUD DE TUDELA

PAMPLONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Reina Sofía (HRS) de Tudela afronta este lunes y martes la auditoría de evaluación de la Fase 4D de la Estrategia de Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia conocida como Estrategia IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y Lactancia). Es la última de las fases contempladas en esta iniciativa para ser distinguido como 'Hospital IHAN', un reconocimiento que otorgan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, y que establece estándares de oro en atención perinatal.

La iniciativa IHAN promueve la lactancia materna como un derecho humano fundamental, el parto respetado y la atención a las madres que no amamantan. Busca mejorar la calidad asistencial a través de protocolos basados en evidencia científica, tratando de mejorar la salud de la población, mejorando la salud de madres y niños, y acompañando a las familias durante la gestación, el nacimiento y los primeros años de infancia, según ha informado el Área de Salud de Tudela en una nota.

El Hospital Reina Sofía es el centro que más ha avanzado en esta estrategia que se sigue desde hace años en Navarra, según el Área de Salud de Tudela. El centro hospitalario dio sus primeros pasos en este programa en el año 2006, con la creación de una Comisión de lactancia. Desde entonces, ha ido superando fases de evaluación de forma progresiva con la implicación de todo el personal y el apoyo de la dirección del centro. La primera fase, de descubrimiento, la superó en 2013. La segunda, de desarrollo, en 2018, y la tercera, de difusión, en 2022 con un nuevo certificado acreditativo.

Ahora aspira a alcanzar la Fase 4D, de designación, el galardón final, una evaluación externa, para comprobar las prácticas que el hospital está llevando a cabo y cómo es la atención que madres y niños reciben.

El equipo de evaluadores visitará el hospital y entrevistará al personal y a mujeres embarazadas y nuevas madres. Se revisará la cartelería y la documentación para confirmar que se están poniendo en práctica las buenas prácticas de la IHAN. Revisarán historias clínicas y protocolos y mantendrán reuniones con las principales responsables.

El Área de Salud de Tudela ha explicado que "a lo largo de todo este tiempo el centro ha apostado por la IHAN porque constituye una herramienta basada en evidencia que disminuye variaciones en la práctica clínica, porque mejora el clima laboral mediante la formación continuada y la unificación de protocolos que cohesionan equipos multidisciplinares, y, porque, además, posiciona al centro como referente en maternidad".