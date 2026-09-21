El Hospital Universitario de Navarra reanuda la actividad de la unidad N-3 tras finalizar las obras de climatización

Una de las habitaciones climatizadas - GOBIERNO DE NAVARRA-ELISA RETA, NAVARRABIOMED, FMS

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Navarra / Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa (HUN/NOU) ha retomado la actividad en el pabellón N-3 tras concluir las obras de renovación y mejora de esta unidad que han incluido la climatización de sus 17 habitaciones.

Con estas, el centro dispone ya de cerca de 500 habitaciones climatizadas, además de otras zonas de trabajo y apoyo sanitario. Asimismo, se han llevado a cabo en esta unidad otras labores de modernización de sus instalaciones, "dirigidas tanto al confort de sus pacientes como a favorecer el trabajo" de los profesionales.

Así, se han realizado dos baños accesibles, que se unen a otros dos con los que ya contaba la planta. Se ha intervenido en los espacios de trabajo, lo que ha conllevado la remodelación y ampliación de la zona de almacenamiento y limpieza, así como la creación de un nuevo espacio de trabajo en el control de enfermería de la planta.

También se ha actuado sobre las instalaciones de gases medicinales de las habitaciones, de fontanería y saneamiento, así como sobre el sistema de llamadas de enfermería.

Se ha sustituido la instalación eléctrica y la iluminación para una mayor eficiencia energética, y se han renovado los revestimientos (suelos y techos) de toda la unidad. Estas tareas han supuesto una inversión económica de 218.085,60 euros.

Los trabajos de climatización en el N-3 constituyen la actuación más reciente de una cadena de trabajos que el HUN/NOU ha realizado en los últimos años y que tiene previsto continuar en el "futuro próximo", con el objetivo de "mejorar las condiciones de confort ambiental en las plantas de hospitalización y mejorar así la calidad asistencial y paliar los efectos del cambio climático".

A principios de este verano se climatizaron también las 30 habitaciones de la sexta planta del pabellón V del antiguo Hospital Virgen del Camino. Junto a ello, en 2024 se climatizaron las plantas H-4 y N-4, ubicadas en el antiguo Hospital de Navarra.

Además de otras mejoras relacionadas con la accesibilidad, se acondicionaron un total de 39 habitaciones más las zonas de apoyo (controles, salas de trabajo, despachos pasillos).

También se dotó a dos de las habitaciones con presión negativa para la hospitalización de pacientes con enfermedades infecciosas. En el año 2025 se climatizaron y acondicionaron las plantas H-3 y H-2, ubicadas también en el antiguo Hospital de Navarra. En total, se mejoraron 41 habitaciones más las correspondientes zonas de apoyo (controles, salas de trabajo, despachos y pasillos).

Las obras de mejora en el HUN se realizan durante los periodos estivales, "cuando baja la actividad quirúrgica y se reducen los ingresos hospitalarios, para así interferir lo menos posible en la actividad sanitaria del centro hospitalario".