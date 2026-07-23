Hubo 1.033 disoluciones matrimoniales en 2025 en Navarra, un 7,2% menos que el año anterior

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Durante el año 2025 se dictaron en los órganos judiciales de Navarra un total de 1.033 disoluciones matrimoniales, lo que supuso una tasa de 1,5 disoluciones por cada mil habitantes, según los datos de la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios elaborada por el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Según el tipo de proceso, se produjeron 987 divorcios y 46 separaciones. Los divorcios suponen el 95,5% del total de procedimientos y las separaciones representan el 4,5% restante. El 66% de las disoluciones fueron consensuadas. En concreto, el 64,9% de los divorcios y el 89,1% de las separaciones fueron de mutuo acuerdo. Un total de 1.023 (99%) disoluciones corresponden a parejas de distinto sexo y 10 a parejas del mismo sexo (1%).

El 32,5% de los divorcios se producen entre parejas que llevan entre 2 y 9 años de matrimonio, el 34% entre parejas que llevan entre 10 y 19 años de matrimonio, mientras que el 29,3% de los divorcios corresponde a matrimonios de 20 o más años de duración.

El 63,1% de los divorcios se ha dado entre parejas con hijos. Estos, a su vez, se han distribuido de la siguiente manera: parejas con hijos únicamente menores de edad, 83%; parejas con hijos, tanto menores como mayores de edad dependientes, 11,9%; parejas con hijos únicamente mayores de edad dependientes, 5,1%.

DIVORCIOS ENTRE PAREJAS DE DISTINTO SEXO

El mayor número de divorcios tuvo lugar entre personas de 40 a 49 años, tanto en hombres (41,6%), como en mujeres (39,8%). Los divorcios entre las mujeres de hasta 49 años alcanzan el 66,4% de los casos, mientras que los divorcios entre los hombres de hasta 49 años acumulan el 59,4%.

En el 73,2% de los divorcios, los hombres cuentan con nacionalidad española, mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje es del 73,7%.

Para el 91% de los hombres divorciados y para el 92,4% de las mujeres divorciadas, se trataba de su primer matrimonio.

SEPARACIONES

El 65,2% de las separaciones se produce entre parejas que llevan de 2 a 9 años de matrimonio. El 50% de las separaciones se ha dado entre parejas con hijos.

SEPARACIONES ENTRE PAREJAS DE DISTINTO SEXO

En el caso de los hombres, el mayor número de separaciones tuvo lugar de los 45 a los 64 años (65,9%), mientras que en el caso de las mujeres de los 25 a los 44 años (48,8%); tendiendo estas a presentar una edad media inferior a la de los hombres al momento de la disolución.

En el 56,1% de las rupturas, el esposo tiene nacionalidad española, mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje es del 53,7%. Para todas las personas separadas se trataba de su primer matrimonio.