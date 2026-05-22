El HUN culmina con éxito una compleja cirugía que combina rehabilitación estética y auditiva en malformaciones de oído

Archivo - El equipo quirúrgico (ORL y enfermería) responsables del diagnóstico e intervención. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Otología del Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha culminado con éxito una intervención para malformaciones de oído que combina la rehabilitación estética y auditiva. La operación ha consistido en la realización de un implante auditivo de conducción ósea y la colocación de una epítesis (prótesis externa) de pabellón auricular de manera simultánea en un acto quirúrgico único, lo que ha contribuido a reducir los tiempos de tratamiento y a mejorar la funcionalidad.

Asimismo, esta unificación del abordaje quirúrgico ha redundado en una evolución más favorable, con una rehabilitación más rápida. La jefa del Servicio de ORL del HUN, María Uzcanga, destaca los buenos resultados de la intervención: "El implante auditivo transcutáneo, implantado por debajo de la piel, funciona perfectamente con resultados óptimos. Por otra parte, la epítesis se ha adaptado correctamente, con la sensación por parte de la persona intervenida de ser muy ligera".

Sobre la técnica realizada, la doctora Uzcanga señala que "aunque la colocación de epítesis y de implantes auditivos son técnicas consolidadas, su implantación simultánea planificada representa un paso organizativo y clínico relevante que supone menos tiempos de espera, menos intervenciones y un itinerario asistencial más ágil".

La intervención ha requerido una detallada planificación y una estrecha colaboración entre profesionales, así como la utilización de tecnología especializada. Por una parte, los profesionales de ORL del HUN han sido los responsables de la planificación anatómica de todo el proceso, de la colocación quirúrgica del implante auditivo y del anclaje de la epítesis, así como de la activación del implante.

Además, el equipo quirúrgico del HUN contó con la colaboración durante la intervención de dos otorrinolaringólogos expertos en este campo: los doctores Carlos de Paula y Abel Guzmán, procedentes del hospital valenciano La Fe.

Por otro lado, el diseño de la epítesis y de su sistema de anclaje ha correspondido al equipo de rehabilitación protésica y laboratorio de la casa Maffinter Med, responsable también de la activación y del seguimiento del implante. Asimismo, ha sido necesaria una labor coordinada entre el equipo técnico del implante y los clínicos del HUN para garantizar la compatibilidad espacial entre los anclajes de la epítesis y el implante auditivo, de modo que se puedan garantizar los mejores resultados y la seguridad del paciente.

MEJORA FUNCIONAL Y EN EL BIENESTAR EMOCIONAL Y SOCIAL

La intervención está indicada en pacientes con malformaciones congénitas que provoquen el tamaño reducido o ausencia del oído externo o la ausencia o cierre del conducto auditivo externo, así como en la falta total o parcial del pabellón auditivo por traumatismos o por secuelas de una patología oncológica, asociadas a hipoacusia y a la necesidad de rehabilitación estética del pabellón.

"Aunque no son problemas muy prevalentes, sí que hay un cierto número de casos de estas características", indica la doctora Uzcanga, quien señala que recientemente han realizado otra intervención semejante, aunque solo de la colocación de la epítesis, sin el implante auditivo. "También es un avance que podamos asumir estos procedimientos, porque, hasta ahora, este tipo de reconstrucciones se estaban derivando a otras comunidades autónomas", apunta.

La intervención permite abordar de manera coordinada el impacto funcional y social de las referidas malformaciones, que no solo afectan a la audición, sino también a aspectos de la vida cotidiana, como el apoyo y ajuste de las gafas, además del bienestar emocional, la autopercepción personal y la interacción social, ha informado el Gobierno en una nota.

"En estos pacientes, la actuación clínica no consiste únicamente en conseguir 'oír mejor' o 'verse mejor': perseguimos también recuperar funciones diarias, comodidad y confianza. La ventaja es que lo hacemos de forma coordinada y en un solo tiempo", concluye la doctora Uzcanga.