El HUN recibe un reconocimiento por su protocolo de atención al alumnado con diabetes tipo 1 en la escuela

Eli Burillo y María Chueca del HUN, en el centro de la imagen, recogieron el reconocimiento del Ministerio de Sanidad. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha concedido el reconocimiento Bronce en la categoría de Atención a la Cronicidad al proyecto 'Protocolo de Atención al Menor con Diabetes en la Escuela', desarrollado por la Unidad de Diabetes Infantil del Hospital Universitario de Navarra (HUN), dentro de la Convocatoria de Buenas Prácticas del Sistema Nacional de Salud 2025-2026. El proyecto reconocido ha sido coordinado por el equipo multidisciplinar de la Unidad de Diabetes Infantil del HUN, profesionales de pediatría del Servicio de Apoyo a la Gestión Clínica y Continuidad Asistencial, Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y el Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial del SNS-Osasunbidea.

La entrega oficial del certificado ha tenido lugar en Madrid, este miércoles 9 de junio, en el marco de la jornada nacional organizada por el Ministerio de Sanidad para reconocer las iniciativas seleccionadas a nivel estatal.

El protocolo nace con el objetivo de "garantizar una atención segura, coordinada e inclusiva" a los menores con diabetes tipo 1 durante su jornada escolar. "La iniciativa responde a una necesidad creciente derivada del aumento de la incidencia de diabetes tipo 1 en la infancia y de la complejidad que supone su manejo diario fuera del entorno familiar y sanitario", explican desde el Gobierno de Navarra.

La práctica establece procedimientos comunes para todos los centros educativos de Navarra, incluyendo formación específica al profesorado, elaboración de planes individualizados de control, coordinación entre familias, centros escolares y equipos sanitarios, actuación ante situaciones urgentes como hipoglucemias, y acompañamiento continuo al alumnado con diabetes.

Actualmente, el protocolo se aplica en la Comunidad foral y da cobertura a aproximadamente 220 menores escolarizados con diabetes tipo 1, pacientes de la Unidad de Diabetes Infantil del HUN.

El proyecto se caracteriza especialmente por su "carácter multidisciplinar e intersectorial", desarrollado conjuntamente entre los Departamentos de Salud y Educación del Gobierno de Navarra, así como su capacidad para "reducir desigualdades y garantizar una atención homogénea en todos los centros educativos".

Entre los elementos innovadores destacados se encuentra el Plan Individualizado de control como herramienta central de coordinación, el uso de herramientas digitales para mejorar la comunicación, la formación estructurada al profesorado, y la evaluación continua mediante encuestas a familias, docentes y profesionales sanitarios.

Además, el protocolo contempla actuaciones específicas en situaciones especialmente vulnerables, como menores recién diagnosticados, alumnado menor de 9 años o con barreras idiomáticas, y situaciones especiales de menores o familias.

SEGURIDAD, AUTONOMÍA E INCLUSIÓN

El proyecto persigue no solo garantizar la seguridad clínica del alumnado con diabetes, sino también "favorecer su autonomía progresiva y su plena participación en la vida escolar, evitando limitaciones o desigualdades derivadas de la enfermedad".

La guía desarrollada para los centros educativos incluye formación práctica sobre monitorización de glucosa, administración de insulina, manejo de hipoglucemias y acompañamiento emocional del alumnado, permitiendo que el profesorado disponga de herramientas claras y accesibles para actuar con seguridad.

ACCÉSIT DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA

Por otra parte, el Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP) ha concedido un accésit al Premio de Investigación en Endocrinología Pediátrica y Crecimiento 2026, patrocinado por Merck, a un trabajo desarrollado conjuntamente por profesionales de la Unidad de Diabetes Infantil del Hospital Universitario de Navarra (HUN) y de la unidad de investigación en actividad física infanto-juvenil del centro de investigación biomédica Navarrabiomed, liderado por el investigador principal Antonio García-Hermoso.

El estudio, publicado en la revista científica Diabetes Care, una de las publicaciones internacionales de mayor prestigio e impacto en el ámbito de la diabetes, fue presentado recientemente en Barcelona durante el congreso por María Chueca, jefa del Servicio de Pediatría del HUN.

El trabajo es fruto de la colaboración entre la actividad asistencial desarrollada en la Unidad de Diabetes Infantil del HUN y la investigación realizada en Navarrabiomed. Sus autores son Jacinto Muñoz (Navarrabiomed), Sara Berrade (HUN), María Chueca (HUN), Nidia Huerta (Navarrabiomed) y Antonio García-Hermoso (Navarrabiomed).

La investigación analiza los efectos de Diactive-1, una aplicación de salud digital que incorpora más de 350 ejercicios guiados mediante un avatar tridimensional, con instrucciones adaptadas, para facilitar la realización de actividad física de forma segura y estructurada en niños y adolescentes con diabetes tipo 1. Los resultados muestran que este tipo de intervenciones pueden contribuir a reducir las necesidades diarias de insulina, "reforzando el papel de la actividad física y de las estrategias de salud digital como herramientas complementarias en el tratamiento de la diabetes pediátrica".