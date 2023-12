Ibarrola dice a Alzórriz que "no tiene vergüenza": "¿Nos compara con sus socios de ahora? Que se los quede para siempre"

PAMPLONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha respondido al portavoz socialista, Ramón Alzórriz, que "no tiene vergüenza" en sus declaraciones tras la concentración convocada por la formación regionalista este domingo y le ha reprochado "estar comparando con épocas en las que ETA mataba, ¿ahora se siente amenazado? ¿Nos compara con sus socios de ahora? Que se los quede para siempre, pero que no vaya mintiendo y difamando", ha afirmado la alcaldesa.

Alzórriz manifestó este lunes que "es preocupante que UPN utilice métodos que antes se utilizaban en otros grupos políticos para intentar amedrentar y amenazar a un rival político", a lo que Cristina Ibarrola hoy le ha echado en cara "estar comparando con épocas en las que ETA mataba". "¿Ahora se siente amenazado? ¿Igual que cuando ETA mataba, nos compara con sus socios de ahora? Que se los quede para siempre", ha insistido, para añadir que "se lo digo a la cara: no tiene vergüenza".

"¿Ramón Alzórriz se siente amenazado? Que se calle para decir tonterías", ha continuado la alcaldesa, para añadir que "está diciendo que se siente amenazado primero por la 'kale borroka' y ahora por UPN y gentes socialistas que salieron a decir que esto no es digno".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha manifestado, también ante las críticas de EH Bildu, que "me tengo que reír", "solo faltaba que no podamos expresarnos libremente y pacíficamente, cosa que ellos no han aprendido a hacer nunca en esta tierra". "Son lo que son y nosotros somos lo que somos, cada uno lo demuestra cada día; que hubieran sido decentes, que hubieran dicho a la cara a los ciudadanos lo que habían hecho y luego cada uno se atiene a las consecuencias de lo que hace", ha señalado.

A su juicio, "hacer alcalde a Joseba Asiron el 17 de junio con el pacto que habían firmado era lo razonable". "De eso no le responsabilizo a Bildu, solo le responsabilizo al Partido Socialista que es el mayor mentiroso de la historia democrática, miente cada día que habla", ha dicho, para exponer que "a EH Bildu le tengo que decir que me da la carcajada que hable de esto, porque no han respetado la convivencia nunca jamás y solo faltaba que no pudiéramos decir en la calle que no estamos de acuerdo con lo que hace".

"Bildu no tiene legitimidad para decirme a mi nada de eso, no tiene legitimidad para hablar de esto a un partido como UPN. Solo le lanzo un mensaje a Asiron, que si ya sabía que era alcalde porque lo tenía escrito, ¿qué necesidad tenía de hacer una política de difamación machista que es a lo único a lo que se ha dedicado estos meses?", ha preguntado, para pedir que "se lo diga a la cara de la gente, a la cara de mi familia, ¿tenía mucha necesidad de esto?".

Ha comentado así Ibarrola que "hay que ser persona y utilizar las herramientas democráticas, políticas, de forma adecuada y no ha sabido ni ser persona digna ni el PSN ha sabido utilizar las herramientas democráticas que existen de forma adecuada". "Una moción de censura es una herramienta democrática legítima pero no se puede estar seis meses con todo pactado intentando con mentiras buscar un relato que está caído", ha dicho.

La alcaldesa ha afirmado que ella se va con "la cabeza muy alta", "muy orgullosa del trabajo realizado y con la conciencia muy tranquila". "Ninguno de ellos puede decir lo mismo", ha aseverado, para insistir en que Asiron "es machista". "Una persona que sabía que iba a ser alcalde de esta ciudad porque tenía firmado un pacto, ¿tiene la necesidad de hacer la crítica política basada en mentiras, de bolsos de lujo regalados, de cobrar por joyas prestadas...? Todo es mentira, es una política machista y Joseba Asiron es un machista. Lo afirmo, son acusaciones machistas, que se lo digan a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, a mi marido, a mi hermana... a quienes han sufrido estas difamaciones continuos, un acoso y derribo continuo ¿para qué?", ha planteado.