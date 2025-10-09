Ibarrola dice que con Asiron "preocupaciones de los pamploneses siguen empeorando": "Se ha cargado la marca Pamplona"

PAMPLONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que con Joseba Asiron como alcalde, "las principales preocupaciones de los pamploneses, como el acceso a la vivienda a precio asequible o el acceso a servicios públicos no es que no mejoren", sino que "siguen empeorando".

Así se ha pronunciado este jueves, durante el decimocuarto Debate sobre el Estado de la Ciudad. A juicio de Ibarrola, Pamplona, con Asiron como alcalde, "puede olvidarse de cualquier proyecto innovador o ambicioso". "Se ha cargado la marca Pamplona antes de empezar y sigue siendo impensable que EH Bildu facilite o contribuya a un mayor desarrollo socioeconómico y a una Pamplona más próspera y moderna", ha dicho.

Ibarrola ha considerado que en su discurso Asiron "ha hecho un ejercicio de autocomplacencia en el que ha quedado evidente la mentira de la parálisis", ya que no ha citado "ni un solo proyecto nuevo", ha "tirado balones fuera y no ha nombrado lo que no sabe solucionar", como la seguridad, entre otras cuestiones.

"Con usted en Pamplona lo único que crece es la criminalidad, la inseguridad, el número de personas durmiendo en la calle y la política identitaria, que sí es su proyecto prioritario", ha subrayado, tras considerar que Asiron "no gobierna para todos, solo para los suyos". "Lo hace, además, desde el odio y desde el rencor. Su gobierno sólo genera división y confrontación. Lo único que realmente ha cambiado desde hace un año es que ahora sabemos, además, que usted se ha convertido en cómplice de Santos Cerdán", ha apuntado.

Según ha afirmado, "hasta ahora sabíamos que el Partido Socialista le entregó Pamplona a cambio de mantener los gobiernos de España y de Navarra". "Ahora sabemos, además, que Cerdán necesitaba su apoyo para mantener esos gobiernos socialistas, gracias a los cuales, presuntamente, él se ha enriquecido ilícitamente", ha añadido, tras preguntar si Asiron se reunió con Santos Cerdán "para negociar la moción de censura que le entregó la Alcaldía de Pamplona" o si "lo hizo el señor Abaurrea".

Ha añadido Ibarrola que "una investigación de la UCO más ágil o más precoz hubiera apartado toda posibilidad de verle hoy ahí sentado", ya que "si la UCO hubiera averiguado dos años antes esa presunta trama liderada por Cerdán que llevaba operando 10 años", Asiron "no sería alcalde, Elma Saiz no sería ministra y María Chivite no sería presidenta". "Cerdán necesitaba esa estabilidad que le daba Otegi para mantener los gobiernos de Sánchez y Chivite y seguir con esos presuntos delitos. Y a cambio, Otegi y EH Bildu se blanquean, acercan presos, avanzan en su proyecto de construcción de Euskal Herria sin condenar ni arrepentirse de todo el sufrimiento causado en el camino y consiguen Pamplona para convertirla en su capital", ha manifestado.

Tras incidir en que Asiron "es alcalde gracias a la presunta corrupción socialista" y "gracias a las necesidades de Cerdán", ha criticado que "se ha convertido usted en cómplice de Cerdán". "Gracias a ese pacto oscuro, usted es alcalde, y gracias a ese pacto oscuro usted puede gobernar como lo está haciendo", tras considerar que con el "cheque en blanco" el Partido Socialista", no "solo le va a aprobar presupuestos, le va a aprobar todo lo que usted traiga".

Por otro lado, Ibarrola, ha considerado que "su gobierno genera división, confrontación", y "gobierna contra todo aquel que piensa diferente y lo hace desde la imposición". Además, ha añadido que "no tiene legitimidad ética" para "liderar un plan de convivencia en Pamplona".

Entre otras cuestiones, ha criticado la gestión de Asiron en materia de seguridad, sinhogarismo, centros de salud, o vivienda. "En 2027 habrá cambio. Una alcaldía de UPN que gobierne para todos los pamploneses. Que haga prosperar Pamplona. Que se centre de verdad en resolver los problemas de sus vecinos", ha manifestado.

