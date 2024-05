Ibarrola dice que es un "bulo" que ocultase la ponencia de valoración de Pamplona

PAMPLONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha calificado de "bulo" que, siendo alcaldesa de la ciudad, ocultase la ponencia de valoración y ha explicado que el documento al que han hecho referencia los grupos que sostienen al actual gobierno municipal estaba "en fase de borrador" y suponía que vecinos de algunos barrios de Pamplona hubieran tenido que "pagar más impuestos de manera injusta".

En una rueda de prensa en la sede de la formación regionalista, Ibarrola ha criticado que el PSN, que "lleva una semana haciendo una campaña contra la desinformación y los bulos, lo único que hace es seguir soltando bulos de forma permanente" y ha recalado que "yo no me escondo, no tengo por qué esconderme". "No pretenden que dimita, lo que quieren es acabar conmigo con un acoso y derribo permanente desde que estuve en la alcaldía", ha censurado Ibarrola. "La política es mucho más importante que esto, no se puede ir por la vida diciendo que vas a acabar con los bulos y basar tu acción en mentir", ha reprochado la presidenta de UPN, que ha destacado que "por mucho que sigan inventando", "me van a encontrar más fuerte que nunca".

Ha afirmado que es "mentira" que "se haya ocultado ningún documento técnico de trabajo", y que a lo que se hace referencia es "un documento técnico de 2021 que no estaba finalizado" sino "en fase de borrador" y que "tenía desajustes importantes, cálculos que no se podían dar por acabados". Además, ha destacado que, de haberse aprobado, vecinos de algunos barros de la ciudad "habrían tenido que pagar muchos más impuestos" lo que habría sido una "tremenda injusticia". Mientras que barrios como Lezkairu o el Ensanche "estaban más ajustados y no tenían esa penalización".

La ponencia de valoración "es un documento clave del que se derivan impuestos que pagan todos los vecinos y no se puede dar por finalizado y pretender que se aprueben documentos que suponen una gran injusticia para muchos vecinos de Pamplona", ha subrayado Ibarrola, quien ha destacado que "antes de que el ciudadano tenga que pagar más impuestos de manera injusta, preferimos que ese dinero siga en el bolsillo del ciudadano".

La ex alcaldesa de Pamplona ha destacado que "otra gran mentira" es que se haya "ocultado" información. "Toda la información que se nos ha pedido ha tenido cumplida respuesta y cuando se ha pedido el expediente completo de la ponencia de valoración, toda la documentación ha estado a disposición de quien lo ha solicitado", ha aseverado.

Asimismo, ha señalado que, siendo alcaldesa, era "plenamente consciente de que hay un documento en elaboración y mi compromiso es rotundo desde el primer día". En este sentido, ha destacado que en el pleno del Consistorio del pasado mes de octubre "se aprobó un trabajo planificado y un cronograma por todos los concejales para un trabajo de actualización de la ponencia de valoración de forma rigurosa y justa". Su compromiso como alcaldesa, ha dicho, era que la ponencia estuviera terminada en noviembre de 2024.

Un trabajo que la entonces concejala de Hacienda, María Echávarri, presentó el 12 de diciembre en una comisión interna en el Ayuntamiento para que "tuvieran toda la información actualizada". Sin embargo, ha opinado que los concejales "estaban a otra cosa" porque al día siguiente, el 13 de diciembre, "anunciaron una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona".

Cristina Ibarrola ha reprochado que Asiron pida su dimisión "por estos seis meses con un trabajo riguroso". Le ha recordado que fue alcalde durante cuatro años y que ya lleva cinco meses en la actual legislatura y "no ha actualizado" la ponencia de valoración. "¿Cuántas veces tendré que pedir su dimisión por esto", se ha preguntado.

"¿Si fuera cierto que se ha encontrado un documento acabado en un cajón, por qué no lo llevó al pleno del 2 de mayo y lo aprobó?", ha cuestionado la regionalista. "Porque es falso que ese documento estuviera acabado y pudiera aprobarse", ha contestado. Ha explicado que el 26 de abril "se presentó un trabajo técnico diciendo que todavía entonces el documento estaba sin finalizar y no lo daban por acabado".

Ha censurado, además, que se haya publicado en medios de comunicación "gráficos de ese documento que los técnicos pidieron a los concejales que no se filtraran y que todavía no podía darse por finalizado".

Por otro lado, Ibarrola ha dicho que es un "bulo tremendo" y ha calificado de "pura ciencia ficción" que se hayan "dejado de recaudar" 30 millones de euros. "Con un documento inacabado no se conoce cuál sería la recaudación por impuestos", ha remarcado la regionalista, que ha añadido que "en todo caso Pamplona no pierde 30 millones" sino que vendría a "subir los impuestos a los ciudadanos".

Frente a ello, ha replicado que "sí ha sido una pérdida para todos los pamploneses los 29 millones que la ciudad ha dejado de recaudar" por la "decisión de Chivite de quitar de forma unilateral la Carta de Capitalidad".