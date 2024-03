Ibarrola dice que busca un "acuerdo de unidad" para presidir UPN pero que "no hay nada en firme"

PAMPLONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha explicado este jueves que "estamos tratando de buscar un acuerdo de unidad" con el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, de cara a presentar una candidatura conjunta al próximo Congreso del partido pero ha precisado que "no hay nada en firme" y "sólo estamos hablando".

Preguntada sobre esta cuestión, Ibarrola ha señalado que "desconozco las informaciones" sobre un posible acuerdo al respecto y ha añadido que "no sé de dónde vienen". "Salen muchas informaciones estos días, nada que haya salido de mi boca", ha remarcado.

"Respeto mucho todos los órganos de mi partido, a todos los afiliados", ha subrayado Ibarrola, que ha insistido en que "no hemos confirmado nada internamente, con lo cual no tengo nada que decir".

La regionalista ha destacado que se presenta a la Presidencia de UPN "con mucha ilusión y muchas ganas de devolver a Navarra el gobierno que merece, que vuelva a poner Navarra en donde nunca debió de dejar de estar, con la mejor sanidad, las mejores tasas de empleo, competitiva, con servicios sociales, porque tenemos recursos y herramientas para ello".

"Hay mucha gente con muchas ganas de trabajar para UPN en un proyecto fuerte que nos haga llegar a 2027 unidos para recuperar el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona", ha afirmado.

Preguntada sobre la posibilidad de ser candidata al Gobierno de Navarra o al Ayuntamiento de Pamplona, como ya ha expresado que sería su intención, Ibarrola ha destacado que "me presenté para ser candidata al Ayuntamiento de Pamplona, he sido feliz representando a Pamplona, estoy muy orgullosa del trabajo de mi equipo". Ha recalcado que "no me lamento por lo sucedido, miro para adelante y estoy segura de que Navarra y Pamplona van a estar mejor" con UPN que con un gobierno de EH Bildu en Pamplona que "estaba escrito y respondía a un mercadeo de votos".