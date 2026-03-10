Ibarrola dice que, "de confirmarse", la inversión de la empresa Hithium será una "buena noticia" pero pide "concreción"

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "de confirmarse" el anuncio de que la empresa China Hithium Energy Storage Technology tiene la intención de invertir en Navarra 400 millones de euros sería una "buena noticia", si bien ha reclamado más "concreción" al respecto.

"A mí me gustaría que hubiera habido mas concreción de las condiciones, del cronograma, de qué inversión va a suponer de unos y otros. Pero si se confirma, me parece una buena noticia. Ya es hora de que vengan inversiones a esta tierra y que no las veamos cómo llegan a las comunidades de alrededor", ha señalado.

En respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Ibarrola ha señalado que no tiene "nada que decir" al respecto, "excepto que tenemos que ir conociendo concreciones" sobre que dicha inversión "se haga efectiva y vengan aquí inversiones que van a suponer riqueza, empleo".

Sin embargo, ha advertido de que "estamos bastante acostumbrados" a "anuncios repetidos" por parte del Gobierno "que luego no se consolidan". "Yo espero que esto lo haya hecho con la certeza de que va a ser efectivo y que no nos encontremos nada más", ha apuntado.