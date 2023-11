Ibarrola dice que no se plantea optar a la presidencia de UPN y que está "solamente centrada en Pamplona"

PAMPLONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "nunca" se ha planteado optar a la presidencia de UPN y que el líder actual de la formación regionalista, Javier Esparza -que anunció que no se presentaría como candidato en las próximas elecciones forales-, "no ha dicho nada" sobre su permanencia al frente del partido regionalista. "Lo que él haga me parecerá bien", ha señalado.

Así se ha pronunciado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación sobre si se ve como futura presidenta de UPN en caso de que Esparza no continúe en el cargo. "No ha dicho él si va a seguir o no -como presidente de UPN-. Estamos en un proceso todavía en el que, de momento, el presidente actual de UPN no ha dicho nada. Yo he manifestado en muchas ocasiones que apoyo todas las decisiones que ha tomado Javier Esparza al frente de UPN hasta ahora. Tengo su confianza y merece toda mi confianza. Lo que él haga me parecerá bien", ha señalado.

En referencia a si se ve ella en el cargo, Ibarrola ha respondido que "no me lo he planteado nunca" y que "estoy solamente centrada en Pamplona". "Bastante tengo, llevo cinco meses al frente del Ayuntamiento de Pamplona con una oposición, no sé ya ni cómo definirla, una 'coordinadora del no' potente, y me centro solamente en sacar proyectos para Pamplona y para los ciudadanos de Pamplona, no se me ha pasado por la cabeza nada más", ha incidido.

Sobre la intervención realizada por Esparza ayer domingo durante el Día del Partido, Ibarrola ha considerado que "fue bastante claro en el discurso". "Tenemos un congreso en primavera del próximo año 24 y en los próximos meses hay que hacer una reflexión, pero yo las reflexiones me las planteo siempre de manera continua, de mejora continua. Entonces estamos ante un nuevo congreso, habrá que tratar de planificar estrategia, de estar todos unidos, que es lo que reclamó ayer nuestro presidente y que comparto absolutamente", ha afirmado.

Ha añadido Ibarrola que "UPN sigue siendo el partido mayoritario en Pamplona, el partido mayoritario en Navarra, el que más implantación territorial tiene -un 53% de los ciudadanos tienen un alcalde o alcaldesa de UPN-, sigue ganando todas las elecciones, una tras otra -las elecciones autonómicas- y han sido los pactos de EH Bildu con el Partido Socialista los que han hecho que Javier Esparza no sea presidente".

"Como partido seguiremos trabajando para tener cuanto más apoyo y para hacer que EH Bildu tome las menores decisiones e impacte lo menos posible en la política de Navarra, porque consideramos que no es bueno para Navarra", ha apuntado.