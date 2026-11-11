Ibarrola muestra su “firme condena” a los “lamentables incidentes” ocurridos en Pamplona con motivo de la huelgs

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra por la formación regionalista, Cristina Ibarrola, ha mostrado este miércoles su “firme condena” a los “lamentables incidentes” ocurridos en Pamplona con motivo de la huelga general, después de que grupos de manifestantes hayan causado desperfectos en distintos locales, apartamentos turísticos, la Escuela Oficial de Idiomas, así como en las calles, con la quema de un contenedor o el ataque a una villavesa.

“Lo ocurrido es intolerable. Episodios como los vividos esta mañana no son admisibles. El derecho a la huelga está reconocido en la Constitución, pero también existe el derecho a no respaldarla. Los participantes no tienen ningún derecho al vandalismo, ni a coaccionar o intimidar a quien no respalda la huelga. Los vecinos de Pamplona no merecen sufrir la violencia y la intolerancia de unos pocos que nunca pierden la oportunidad de seguir demostrando que no saben convivir con el resto de la sociedad”, ha expresado en una nota Ibarrola.