Ibarrola (UPN) acusa a Chivite de ser "incapaz de aprovechar todo el potencial que tiene Navarra"

PAMPLONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha acusado a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, de ser "incapaz de aprovechar todo el potencial que tiene Navarra". Ha destacado que empresas como Sunsundegui, BSH o Nano "tienen problemas para continuar con su actividad y mantener el empleo" para criticar que el Ejecutivo foral "de momento" no ofrece "ninguna solución".

Así lo ha afirmado durante su intervención ante la asamblea general de afiliados de UPN, celebrada este sábado en Tudela, en la que ha asegurado que "inversiones millonarias y empresas eligen instalarse en otras comunidades como Aragón sin que analice el porqué y cambie sus políticas para que Navarra vuelva a ser atractiva".

Además, ha criticado que "se presente como solución" una ley de industria "cuestionada por el propio sector industrial navarro" y se haya "improvisado" el anuncio de un plan de inversión industrial "sin cronograma, sin concreción y sin compromiso presupuestario", según recoge el partido regionalista en una nota de prensa.

A todo ello, ha añadido "la incertidumbre generada por la política arancelaria de Trump, un duro golpe para nuestra economía, especialmente para sectores clave como el agroalimentario y la automoción".

Así las cosas, ha aseverado que "este gobierno socialista y abertzale que tenemos no genera confianza en las empresas, las espanta". "No se puede avanzar si Navarra no recupera el pulso industrial", ha manifestado, tras destacar que para UPN es clave "cómo generar riqueza" frente al "riesgo de centrarse, como hace el gobierno", ha dicho, en "cómo se redistribuye", porque "no se puede redistribuir lo que no se genera".

Ibarrola ha afirmado que "necesitamos políticos que defiendan de verdad el Régimen Foral de Navarra, que defiendan con decisión y de verdad, los intereses de Navarra, que utilicen bien nuestro autogobierno y nuestra autonomía fiscal para volver a posicionar Navarra como una región competitiva, atractiva, referente, generadora de oportunidades, que aprovechen todo el potencial de Navarra".

Y ha lamentado que "el Gobierno de Navarra no está haciendo un buen uso de los mecanismos que permite el autogobierno y la foralidad para dar el impulso necesario al sector agrario y al sector industrial, fundamentales para la economía foral".

"BLOQUE SECTARIO Y ANTIPROGRESO DE EH BILDU Y PSN"

Por otro lado, la presidenta de UPN ha criticado que "el sanchismo ha impuesto una forma de hacer política en la que se ha normalizado la falsedad, la mentira, los debates estériles que solo buscan dividir a la sociedad y anteponer intereses partidistas y personales al interés general del ciudadano".

Además, ha censurado que "el bloque sectario y antiprogreso de EH Bildu y PSN ha permitido que terroristas puedan seguir dando clases a menores, que se cedan espacios municipales para actos de exaltación del terrorismo y que se financien con dinero público actos en los que se exalta el terrorismo o se vulneran los derechos humanos".

"Se ha convertido en algo tan habitual que mucha gente ya no vive como un escándalo, porque mañana puede haber otro peor. Han convertido lo inaceptable en rutina. Y eso es devastador para la democracia", ha advertido.

Frente a ello, Ibarrola ha reivindicado "la política bien ejercida" como "una forma maravillosa de servir a la sociedad". "Es la política que nosotros entendemos y que no vamos a cansarnos de reivindicar. Una política honesta, responsable, sensata. Una política desde la verdad", ha concluido.