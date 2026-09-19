Ibarrola (UPN): "Chivite ha hecho de Belate un túnel repleto de mentiras, ilegalidades y hedor a corrupción"

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, en una foto de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN y candidata al Gobierno de Navarra en las próximas elecciones forales, Cristina Ibarrola, ha afirmado que la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, "ha hecho de Belate un túnel repleto de mentiras, ilegalidades y hedor a corrupción".

En una nota de prensa, Ibarrola ha criticado que "el Gobierno de Chivite ya ocultó la existencia del primer modificado y los consiguientes sobrecostes. Fue a preguntas de UPN en el Senado cuando nos enteramos de su existencia".

"Pero las mentiras no han quedado ahí. Chivite volvió a engañar a toda Navarra asegurando que el Gobierno acataba lo que decía la Intervención General en su informe de reparo suspensivo, para, a los pocos días, dictar una orden para hacer lo contrario y continuar. Y lo hicieron, además, con premeditación y alevosía, ocultándoselo a la propia Intervención General", ha censurado. "Es el colmo de la desfachatez", ha sentenciado.

Para Ibarrola, "todo lo que rodea Belate es un escándalo. La actuación del Gobierno de Chivite está siendo absolutamente indecente". "Han mentido continuamente a la ciudadanía y nos han mentido a los partidos políticos que, como Unión del Pueblo Navarro, hemos ido pidiendo un día sí y otro también información, explicaciones, transparencia y asunción de responsabilidades. Unas responsabilidades que siguen sin asumir", ha subrayado.

Para la presidenta de UPN, "está claro que el único empeño del Gobierno de María Chivite ha sido y sigue siendo pagar sí o sí a las empresas el sobrecoste del modificado, pese a saber que es ilegal". "Lo que todavía no han explicado es a qué se debe tanto interés, qué tienen acordado con la UTE. Esta misma semana tuvo la oportunidad de hacerlo en el Parlamento y, una vez más, no solo no lo hizo, sino que se presentó junto a dos de sus consejeros en tono desafiante y soberbio", ha reprochado.

Así, ha criticado que "la soberbia de Chivite ha llegado hasta el extremo de hacerse la foto en julio y celebrar el avance de las obras a sabiendas de que era ilegal". "¿Va a seguir mofándose de todos los navarros y navarras y diciendo que todo ha sido legal o transparente o va a asumir su responsabilidad y a contar toda la verdad?", se ha preguntado.

Ibarrola ha afirmado que "Belate apesta y no hay justificación que valga para la actuación del Gobierno. Se ha construido un túnel ilegal, a base de decisiones políticas sin estar apoyadas en informes técnicos ni jurídicos. Belate es la única infraestructura de relevancia que ha hecho María Chivite en toda la legislatura y está rodeada de unos indicios de corrupción cada vez más serios".

"Cada día que pasa a María Chivite se le complica todo más por una situación que, no lo olvidemos, ha generado por su cuenta y riesgo el Gobierno que preside. Y, además, ha complicado la situación de todos los navarros, que no sabemos cuánto de más vamos a tener que pagar por sus decisiones", ha subrayado.

En este sentido, UPN ha anunciado que ha solicitado la comparecencia de la directora general de Transportes e Infraestructuras, Berta Miranda, para que explique "por qué firmó esa orden en contra del criterio de la Intervención, si alguien se lo pidió y si lo hizo con algún informe jurídico que lo avalara".