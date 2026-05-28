Ibarrola (UPN) dice que "acabar" con el Gobierno de Sánchez "es una obligación moral" y critica el "silencio" de Chivite

Archivo - Cristina Ibarrola, presidenta de UPN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha destacado que "acabar" con el Gobierno de Pedro Sánchez es "una obligación moral" y ha criticado el "silencio" de la presidenta del Ejecutivo navarro, María Chivite, que "no es neutral" sino que, en su opinión, "protege la corrupción" y "aumenta las sospechas".

En declaraciones a los medios de comunicación, después de que la UCO registrase este miércoles la sede del PSOE en Madrid así como el domicilio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Ibarrola ha asegurado que "la corrupción está anidada en la misma sede de Ferraz, en la misma sede del Partido Socialista".

"De nuevo tiene como protagonistas a Cerdán y a Navarra y lamentablemente de nuevo María Chivite ante todo esto calla", ha reprochado la regionalista, que ha considerado que "cuando están ocurriendo cosas tan graves, el silencio de María Chivite no es neutral y es proteger lo que está ocurriendo con la corrupción".

La líder de UPN ha afirmado que el PSOE de Pedro Sánchez "es la mayor muestra de lo que significa la indignidad política" de las "mordidas, de adjudicaciones de obra pública, de pago de prostitutas con dinero público, de aparición de fajos de billetes escondidos en domicilios, de las joyas que han aparecido de Zapatero, el primer expresidente del Gobierno imputado, y ahora de unas conductas mafiosas para acabar con quienes estaban investigando la corrupción del Partido Socialista y del entorno del presidente Sánchez".

Ha censurado que "de nuevo, lamentablemente, tenemos el peor embajador de Navarra desde Urralburu y Otano, que es Cerdán; de nuevo, Navarra protagonista de todo este escándalo". Ha resaltado que Cerdán es el "presunto líder de una trama de corrupción por adjudicaciones de obra pública y ahí está Belate -en referencia a las obras de duplicación de los túneles de Belate- adjudicada a Servinabar con él al frente y ahora líder de una trama de conductas absolutamente mafiosas para acabar con jueces y con guardias civiles que estaban investigando la corrupción del Partido Socialista".

Cristina Ibarrola ha insistido en que "es inexplicable que María Chivite esté callada ante todo esto". "El silencio de la presidenta de alguna manera protege la corrupción", ha reprochado. "Cuando la corrupción está anidada en el mismo corazón del Partido Socialista" y "siendo Navarra protagonista", este silencio "aumenta las sospechas y de alguna manera te hace cómplice".

La regionalista ha manifestado que los ciudadanos españoles y navarros "no merecen que este Gobierno continúe un año más, yo diría que ni un solo día más". "Acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez es una obligación moral y desde UPN lo que le exigimos a María Chivité es que haga lo que ella exigiría a un Gobierno con estas circunstancias, a un Gobierno que se encuentre con todo lo que está ocurriendo", ha remarcado.

De la misma manera, ha exigido a los socios que mantienen los Gobiernos central y foral "responsabilidad, porque si no, se convierten en cómplices de todo lo que está ocurriendo, de que sigan robando a los ciudadanos mientras los ciudadanos honrados se levantan, trabajan y pagan impuestos". "Esto es absolutamente insostenible. Desde UPN trabajaremos y seguiremos trabajando y apoyando para acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez y con el Gobierno de María Chivite", ha recalcado.

A este respecto, ha indicado que "a los Gobiernos se les elige para cuatro años y hay mecanismos para adelantar elecciones o para hacer mociones de censura" para "acabar con un Gobierno que está día sí, día también, con escándalos de corrupción en el mismo núcleo del Partido Socialista".