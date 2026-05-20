Ibarrola (UPN) dice, sobre el auto de Zapatero, que "sobran razones para convocar elecciones" en España y Navarra

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado, tras conocer el auto sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que "sobran razones, sobraban ya razones para haber convocado ya elecciones tanto en España como en Navarra".

Así se ha pronunciado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, sobre el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente socialista como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Antes de participar en el foro 'Acción Navarra', organizado por UPN, Ibarrola ha señalado que "sonroja tener gobiernos, tanto en España como en Navarra, liderados por un partido al que le salpican constantemente temas de corrupción de altos dirigentes del Partido Socialista en este caso".

"Desde el debido respeto y prudencia, tendremos que ver cómo se desarrolla esto. Pero, desde luego, nos parece de extrema gravedad que un expresidente del gobierno tenga por delante lo que le viene encima, a lo que le añadimos de Cerdán, Ábalos, y un largo etcétera", ha apuntado.

Además, ha señalado que "sorprende que María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, hoy todavía no se haya pronunciado respecto al auto".