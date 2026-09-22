Ibarrola (UPN) dice que la ley de víctimas del terrorismo es "positiva en algunos aspectos" pero "insuficiente"

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que la ley de víctimas del terrorismo propuesta por el Gobierno de Navarra es "positiva en algunos aspectos, pero a todas luces insuficiente" en otras cuestiones que para los regionalistas y para las víctimas son "muy importantes".

Así lo ha señalado este lunes, en una rueda de prensa en la que ha comparecido para presentar las 28 enmiendas registradas por UPN a la ley de víctimas del terrorismo para "mejorar" esta norma, con el objetivo de que sea "más completa, valiente, audaz y justa, que cuide, repare, eduque y proteja".

Ibarrola ha apostado por una ley "escrita desde la perspectiva de las víctimas, no desde la comodidad política de quienes quieren pasar página sin memoria, dignidad, verdad y justicia". Según ha destacado, "entendemos que se pueden mejorar esas prestaciones" que contempla la ley y que es "el momento de recoger en el texto definitivo todas las peticiones que han hecho las asociaciones".

Ha explicado Ibarrola que desde UPN "exigimos que no se limite a prestaciones y evite lo que más les duele" a las víctimas: "Que a través del Código Penal no se pueda frenar la humillación que sufren y que siguen sufriendo".

En este sentido, los foralistas plantean la prohibición de ceder espacios por parte de las entidades locales para actos contrarios a la protección de las víctimas y sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros.

En concreto, UPN ha propuesto un título nuevo en la ley que "recoja las obligaciones y las prohibiciones en materia de protección de las víctimas y su memoria", y, además, otro título que recoge un régimen sancionador, cuyas infracciones muy graves llegan a multas de 150.000 euros.

"Tenemos la oportunidad definitiva para que esta ley no se quede solo en ayudas y por encima de todo blinde la memoria, la dignidad, la justicia y la reparación frente a la humillación y a la revictimización", ha indicado, tras apostar por "garantizar que nadie utilice espacios o recursos públicos para ensalzar a quienes causan tanto sufrimiento y dolor" a las víctimas.

"Esa protección debe ser la gran diferencia entre la ley del 2010 y la ley de ahora. Y por eso, UPN propone mejoras donde esta ley presenta su principal carencia: no puede ser que las víctimas tengan que convivir con pintadas, pancartas, homenajes o celebraciones a terroristas en espacios públicos", ha remarcado.

Por otro lado, "defendemos que se cataloguen símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, como se hace con otras memorias; que se cataloguen y protejan lugares de memoria para las víctimas del terrorismo; que se definan delitos y que se definan sanciones; que se impida el mal uso del dinero y los espacios públicos, y para eso que solo puedan disfrutar de ayudas y subvenciones aquellas asociaciones del ámbito de la defensa de las víctimas que condenen el terrorismo, para que "cualquier uso inadecuado de las ayudas y subvenciones suponga su automática devolución y la imposibilidad de volver a participar en convocatorias públicas".

Asimismo, las enmiendas de UPN proponen que las Administraciones de Navarra estarán obligadas a personarse en todos los procedimientos penales y que se investigará cualquiera que pueda ser constitutivo de infracción penal, como los homenajes a terroristas.

"El dinero de todos y los espacios de todos deben estar al servicio de la convivencia democrática, nunca de la exaltación de la violencia. Ni un euro de los navarros ni un espacio público para justificar el terrorismo o ensalzar a terroristas", ha reivindicado.

En materia educativa, "proponemos un programa curricular y obligatorio impartido en todos los niveles educativos con contenidos específicos para la memoria del terrorismo de ETA y con participación directa de las víctimas", ya que "las generaciones más jóvenes tienen derecho a saber qué ocurrió". "La enseñanza no puede presentar aquello como un conflicto, un conflicto entre dos partes equivalentes, porque no lo fue", ha destacado.

Por "coherencia con esta finalidad", UPN propone "garantías para que estos contenidos no puedan ser impartidos por docentes con antecedentes por pertenencia o colaboración con ETA". "Volvemos a proponer una iniciativa que ya presentamos en el Parlamento de Navarra como una proposición de ley para que ningún condenado por delito de terrorismo tenga acceso a la docencia en centros públicos y concertados", ha dicho.

En materia de reconocimiento, "hacemos nuestra la propuesta de algunas asociaciones que ha sido rechazada en el plan de participación de reconocer a quienes tuvieron que exiliarse de Navarra por amenazas, extorsiones, coacciones". "El dolor de esas víctimas debe tener expresión en esta ley y debe ser conmemorado. Pero creemos que la reparación debe alcanzar también, a quienes siguieron viviendo en Navarra protegidos durante años, porque fueron personas cuya libertad cotidiana quedó condicionada", ha remarcado.

Por ello, "hemos presentado una enmienda para que sean públicamente reconocidas esas víctimas y las personas que las protegieron, y recordados como los defensores de la democracia que fueron".

"EQUIPARACIÓN INDEMNIZATORIA" PARA VÍCTIMAS SIN SENTENCIA FIRME

Asimismo, UPN va a urgir la modificación de la Ley 29/2011 para "asegurar la equiparación indemnizatoria para las víctimas de terrorismo sin sentencia firme". "No puede ser que estas víctimas sean doblemente perjudicadas: por los atentados terroristas sin resolver y por unas indemnizaciones menores en cuantía", ha dicho.

Según Ibarrola, "utilizando las competencias propias que tenemos en Navarra y buscando mejorar la cobertura para las víctimas del terrorismo, hemos enmendado esta ley para que, en espera de la modificación que se produzca de la ley estatal, en el caso de fallecimiento, de daño físico o psíquico o de secuestro, la cuantía de la indemnización del complemento que da el Gobierno de Navarra de un 30% se calcule sobre el límite máximo de la indemnización prevista en la ley estatal, con independencia de que haya sido o no determinada judicialmente la autoría de los hechos y de que exista o no sentencia firme".

"Y en el caso de haber sentencia firme, que esa cuantía del complemento que da Navarra del 30% se fije sobre la cuantía de la sentencia firme, cuando sobrepase ese límite", ha explicado.

CREACIÓN DE UN CENTRO MEMORIAL DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Por otro lado, UPN también propone "la creación de un espacio estable destinado a la memoria, la investigación, la documentación, el encuentro y la divulgación, con espacios para las asociaciones y en cooperación con otros centros memoriales: el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Navarra". Un centro que "también ofrecerá espacios para las asociaciones de víctimas y su trabajo".

Asimismo, los regionalistas valoran "de forma positiva" la creación de un Consejo Navarro de Víctimas, y "precisamente por eso hemos planteado mejoras en su composición y en su funcionamiento, porque quienes conformen este órgano deben hacerlo desde un compromiso inequívoco con la memoria, la dignidad y la condena del terrorismo". "Con esa garantía, creemos que son Anvite, la AVT, Covite y la Fundación Tomás Caballero las asociaciones que conformen la representación asociativa", ha comentado.

"DEPURAR" LA SEMÁNTICA DEL PREÁMBULO DE LA LEY

También se han presentado varias enmiendas que "depuran la semántica del preámbulo de esta ley" porque "no aceptaremos que se llame conflicto a lo que fue terrorismo".

"No hubo conflicto entre iguales, hubo asesinos y hubo víctimas", ha dicho, tras añadir que "hemos propuesto que la condena del terrorismo sea el criterio de convalidación ética de las formaciones políticas".