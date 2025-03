Ibarrola (UPN) se muestra "sorprendida" de la reacción de Geroa y PNV sobre Davalor y les acusa de "no decir la verdad"

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, se ha mostrado "sorprendida" este jueves de la reacción de Geroa Bai y del PNV ante el archivo del caso Davalor porque "no están diciendo la verdad y no la dicen de forma deliberada".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarrola ha señalado que "han sido el Tribunal Supremo, el juzgado de Instrucción de Pamplona, la Audiencia de Navarra, la Fiscalía y la Policía Nacional los que han considerado que existían indicios de criminalidad contra el señor Ayerdi -exconsejero de Desarrollo Económico- por delitos de corrupción, de prevaricación y malversación".

Según ha añadido, "el caso no se ha archivado porque no se hayan encontrado indicios sino por un error procesal". "No cabe seguir y se quedará así pero lamento que un caso de posible corrupción en alguien que ha ostentado semejante responsabilidad se haya cerrado no porque haya sido absuelto y no se haya encontrado que era culpable de un delito de corrupción, sino por un mero error en el procedimiento", ha comentado.

Ibarrola ha insistido en que "había indicios de criminalidad, de corrupción, que no es que lo diga UPN, y que ha sido un fallo procesal el que ha evitado que esto siga adelante". "Decir que no había indicios de criminalidad no es verdad", ha afirmado.

La presidenta ha comentado que "han sido la Audiencia Provincial, el juzgado de Instrucción, la Policía Nacional... todos ellos han considerado que había indicios de criminalidad, de prevaricación y malversación del señor Ayerdi; no se ha podido terminar de juzgar por un error procesal".