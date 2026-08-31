Ibarrola (UPN): "La única prioridad de EH Bildu es sostener a un socialismo corrupto"

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha manifestado que "la única prioridad de EH Bildu y de Otegi es sostener a un socialismo corrupto tanto en España como en Navarra para conseguir sus objetivos políticos, que no son otros que anexionar Navarra a Euskadi y crear la República vasca".

"No nos sorprende dada la buena relación del condenado Otegi por pertenencia a banda armada con el imputado Cerdán por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias", ha apuntado Ibarrola, quien ha señalado que "Otegi habla ya desde la posición de quien es segunda fuerza política en Navarra gracias al blanqueamiento del PSN- PSOE, de quien se ve como la alternativa a UPN".

A este respecto, Ibarrola ha dejado claro que "UPN va a impedir que Navarra siga en manos de EH Bildu". "Ha quedado claro que en las próximas elecciones forales los navarros y navarras van a tener que decidir entre un gobierno de UPN o un gobierno de EH Bildu. O el crecimiento, el progreso y la honradez y la defensa de la identidad e intereses de Navarra con UPN, o el retroceso, el deterioro de servicios públicos, la corrupción y el avance en la construcción de Euskal Herria con el binomio EH Bildu-PSN", ha enfatizado.

Asimismo, ha afirmado que "también ha quedado claro que EH Bildu avala la corrupción socialista y es el mejor abogado defensor de Chivite, de Cerdán y de Sánchez". "Lo hemos visto en Navarra con todo lo relacionado con las obras de Belate, una adjudicación que está siendo investigada por la Justicia. Pero a EH Bildu la corrupción le da igual con tal de mantener el acuerdo estratégico que tiene con el PSN-PSOE, un acuerdo estratégico que blanquea a EH Bildu y a la corrupción que asola al PSN-PSOE a cambio de sillones y de poder", ha agregado.

En ese sentido, Ibarrola ha manifestado que "EH Bildu ha decidido que la corrupción socialista es un precio asumible mientras el PSN y el PSOE le sigan abriendo las puertas de las instituciones". "Gana poder institucional y avance en su proyecto de construcción nacional de Euskal Herria y de anexión de Navarra", ha dicho.

La presidenta de UPN también ha criticado "el sarcasmo insultante e indecente" de Otegi cuando afirma que "EH Bildu pone a los seres humanos por delante". "Que esto lo diga una formación que sigue sin condenar los cientos de asesinatos de personas inocentes a manos de la banda terrorista ETA dice mucho de la calaña que caracteriza a la izquierda radical vasca", ha concluido.