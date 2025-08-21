Ibarrola ve a Chivite "débil y acorralada por la corrupción" y critica que "no asume responsabilidades"

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que María Chivite es una presidenta "débil y acorralada por la corrupción" y ha criticado que el Gobierno foral está "más preocupado por tapar el siguiente escándalo de la presunta trama de corrupción -del caso Cerdán- que de la gestión y los servicios públicos".

En una rueda de prensa para hacer una valoración del ecuador de la legislatura, Cristina Ibarrola ha afirmado que el balance está "marcado por sospechas de corrupción que han puesto contra las cuerdas a la presidenta, que sigue sin asumir responsabilidades políticas y sin dimitir". "La presidenta está escondida, no da explicaciones y no asume responsabilidades políticas, no da la cara y evita responder preguntas que delatan lo acorralados que están. Hace como que nada va con ella", ha criticado.

Ibarrola ha asegurado que "en estos dos años hemos visto cómo Chivite ha estado al dictado de Sánchez, Cerdán y Otegi, y nunca del interés de Navarra". "Han caído Cerdán y Alzórriz, Sánchez está como Chivite, rodeado de casos de corrupción, y Otegi sigue más fuerte gracias al blanqueamiento del Partido Socialista, ¿pero qué imagen traslada Navarra al resto de España o al resto del mundo? Han dinamitado la imagen de Navarra vinculándola con corrupción", ha lamentado.

Además, la presidenta de UPN ha criticado también la gestión que está realizando el Ejecutivo foral, señalando que es el Gobierno que "cuanto mayor presupuesto tiene, peores resultados obtiene; es el Gobierno de cuanta más estructura y más personal, peor atiende a los navarros". "No es una mera percepción, no es algo que digamos desde UPN, lo dicen los indicadores, que son una enmienda total al triunfalismo y la Navarra idílica que nos pretende vender María Chivite", ha señalado la presidenta de UPN.

Ibarrola ha afirmado que "quedan dos años de legislatura, pero con todo esto, nosotros la damos por perdida".

(Habrá ampliación)