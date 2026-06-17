Identificado un menor de 16 años por dar un puñetazo a un hombre de 39 años en una terraza en Tudela

PAMPLONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 16 años ha sido identificado por, presuntamente, darle un puñetazo a un hombre de 39 años que le había llamado la atención por haber dejado la zona llena de suciedad cuando ambos se encontraban en una terraza de un local de la zona centro de Tudela.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, el conflicto tuvo lugar hacia las 00.00 horas. El presunto agresor se marchó del lugar y la víctima declinó asistencia médica e interponer denuncia. Cuatro horas más tarde, con la descripción facilitada por la víctima, se localizó al presunto autor, que fue informado del motivo de su identificación.

Por otro lado, los agentes colaboraron con Guardia Civil, a petición del puesto de Baeza, que informaba de la interposición de una denuncia por parte de la responsable de una empresa de alquiler de coches sobre una apropiación indebida de uno de sus turismos. El vehículo se encontraba geolocalizado en Tudela, por lo que se acudió a la ubicación manifestada.

En el lugar se pudo identificar al conductor actual del turismo, que fue informado de lo que acontecía, y el vehículo fue retirado al depósito municipal hasta su retirada por el legítimo propietario.

Asimismo, se atendió el requerimiento de las trabajadoras del museo de la catedral, dado que un cliente no estaba conforme con el pago de entrada y había comenzado a grabarles en vídeo, por lo que se sintieron "intimidadas". Se identificó al usuario y se medió entre las partes.