Identificados en Pamplona unos 20 jóvenes tras una pelea que dejó heridos por arma blanca y por un botellazo

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de jóvenes han sido identificados este fin de semana en la antigua Ikastola Jaso, situada en la avenida de Aróstegui de Pamplona, tras una pelea que dejó dos heridos, uno por arma blanca al recibir un pinchazo en una pierna, y otro con una herida facial como consecuencia de un botellazo.

Según han indicado desde la Policía Municipal de Pamplona en sus redes sociales, ambos fueron trasladados al Hospital Universitario de Navarra y están fuera de peligro.

El grupo de investigación se encarga de las investigaciones y, aunque por el momento no existen detenciones, no se descartan en las próximas horas. Durante los dos últimos meses, Policía Municipal no ha recogido denuncias por robo con violencia o fuerza en el entorno de la antigua Ikastola Jaso.

Por otro lado, fueron arrestadas ocho personas de entre 18 y 28 años, imputadas de un delito de lesiones al estar implicadas en una pelea en la calle Descalzos. Un grupo numeroso de jóvenes se enfrentaban en el interior de una bajera con varios objetos contundentes que provocaron lesiones a varios de ellos, los cuales precisaron asistencia médica. Tras la llegada de los agentes, se restableció el orden. Policía Municipal de Pamplona y Policía Foral intervinieron conjuntamente en ambas peleas.

En total, la Policía Municipal de Pamplona ha realizado durante este fin de semana 338 intervenciones de diferente índole, con 32 denuncias penales recibidas en la Oficina de Atención Ciudadana y 19 personas detenidas como presuntas autoras de diferentes delitos.

Ocho de ellas fueron arrestadas por delito de lesiones, dos detenidos por falsedad documental, dos por robo con fuerza en las cosas, una por robo con violencia e intimidación, dos por delito de hurto, una por atentado, una por quebrantamiento de condena, una por agresión sexual, y una por orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

El grueso de las detenciones se produjo el sábado, con doce personas arrestadas. Un joven de 23 años accedió a un trastero forzando la puerta y sustraer dos bicicletas, y fue detenido 'infraganti' por robo con fuerza en las cosas; y una persona de 26 años fue detenida acusada por un delito de hurto de dos teléfonos móviles en un local del Casco Antiguo -fue localizada en las inmediaciones con los teléfonos robados entre sus pertenencias-. Además, un hombre de 50 años fue detenido por un delito de hurto en un local comercial; y un menor de edad por estar implicado en un robo con violencia e intimidación.

El domingo se saldó con cuatro personas detenidas. Un hombre de 34 años fue arrestado por un delito de atentado a la autoridad. El detenido estaba implicado en una pelea en la cual causó lesiones a otro varón y, en el intento por calmar la situación por parte de los agentes, arremetió contra ellos. Asimismo, fue arrestado un hombre de 28 años por quebrantamiento de medida cautelar al no acatar una orden de alejamiento dictaminada por el Juzgado de violencia de Pamplona.

También el domingo, un hombre de 61 años fue detenido por un delito de agresión sexual en el Casco Antiguo por realizar tocamientos a una mujer. Un varón de 30 años fue arrestado por falsificación documental, al identificarse con un permiso de conducir falso.

Otra persona fue detenida por una orden de búsqueda, detención, personación e ingreso en prisión dictaminada por el Juzgado penal de Pamplona. La última detención fue por un robo con fuerza en las cosas, tras ser sorprendido esta madrugada en el interior de un vehículo al cual había accedido con intención de robar.

Las detenciones se completan con una practicada el viernes, cuando la Policía Municipal arrestó a una persona por falsedad documental tras el uso fraudulento de una tarjeta de movilidad reducida cuyo titular había fallecido.